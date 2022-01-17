Резцова рассказала, кого из отечественных биатлонистов хочет видеть на ОИ

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова поделилась мнением о выступлении российского биатлониста Антона Бабикова.

«Грустно за Антона Бабикова. Хотелось бы, чтобы он поехал в Пекин. Не знаю, как решит тренерский совет. Возможно, Бабиков подустал. Но физически он никогда и не был сильнейшим. Он стрелок, Антон может себя отлично показать в Пекине», — передает слова Резцовой «Чемпионат».

В этом сезоне Бабиков принял участие всего в четырех гонках Кубка мира. В Оберхофе вместе с Кристиной Резцовой он стал победителем в супермиксте. В личных гонках лучшим результатом для 30-летнего спортсмена стало шестое место в спринте.

Большую часть сезона Бабиков выступал на Кубке IBU. В его активе три золотых медали – в супермиксте, масс-старте и спринте.

В общем зачете Кубка мира россиянин располагается на 44-м месте. Из претендентов на место в составе сборной России на Олимпиаду хуже Бабикова выступает только Василий Томшин, который в этом сезоне дебютировал на этапах Кубка мира.

Ранее экс-глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев назвал биатлониста, который не должен ехать на Игры в Пекин.