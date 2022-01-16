Премьер-министр Сербии о депортации Джоковича: думаю, что это решение скандальное

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич прокомментировала решение австралийских властей депортировать сербского теннисиста Новака Джоковича, передает The West Australian.

«Думаю, что это решение скандальное. Я расстроена, думаю, что это указывает на то, как функционирует право в некоторых странах. И как оно не функционирует», — сказала Брнабич.

Суд отклонил ходатайство адвокатов спортсмена. Таким образом, серб не смог получить австралийскую визу. Также сообщается, что Джокович будет вынужден оплатить судебные издержки.

При въезде в Австралию в ночь на 6 января для участия в Australian Open 34-летний серб столкнулся с визовыми проблемами из-за медотвода от вакцинации. Его виза была аннулирована. Суд отклонил ходатайство адвокатов спортсмена. Также сообщается, что Джокович будет вынужден оплатить судебные издержки.

Ранее президент Сербии Александр Вучич высказался о решении австралийских властей аннулировать визу теннисисту Новаку Джоковичу.