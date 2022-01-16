Президент Сербии о ситуации с Джоковичем: власти Австралии унизили сами себя

Президент Сербии Александр Вучич высказался о решении австралийских властей аннулировать визу теннисисту Новаку Джоковичу, передает The West Australian.

«Они думают, что унизили Джоковича этими действиями. Они десять дней издевались над лучшим теннисистом мира. Но они унизили себя. Джокович может вернуться в Сербию с высоко поднятой головой», — сказал Вучич.

Суд отклонил ходатайство адвокатов спортсмена. Таким образом, серб не смог получить австралийскую визу. Также сообщается, что Джокович будет вынужден оплатить судебные издержки.

При въезде в Австралию в ночь на 6 января для участия в Australian Open 34-летний серб столкнулся с визовыми проблемами из-за медотвода от вакцинации. Его виза была аннулирована. Суд отклонил ходатайство адвокатов спортсмена. Также сообщается, что Джокович будет вынужден оплатить судебные издержки.

Ранее семья сербского теннисиста Новака Джоковича прокомментировала решение властей Австралии об аннулировании визы спортсмена.