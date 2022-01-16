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Смородская о запрете на легионеров в РПЛ: это бред сивой кобылы

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на предложение депутата Романа Терюшкова запретить легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Спорт-Экспресс».

«Это бред сивой кобылы. Вряд ли такое вообще возможно в России. Футбол — интернациональная игра. Абсолютно в любой команде есть футболисты из других стран», — сказала Смородская.

23 августа глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что организация предложила клубам отказаться от лимита на иностранных игроков. Представители 12 из 16 клубов выступили против полной отмены лимита.

Также о вариантах изменения лимита говорил новоиспеченный президент Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц.

Ранее депутат Государственной думы России Светлана Журова поделилась мыслями о лимите на легионеров в российском футболе.

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Футбол. Чемпионат России
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