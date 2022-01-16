Тарпищев объяснил, почему Медведев не является главным фаворитом Australian Open

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, почему Медведев не является главным фаворитом Australian Open, передает «Чемпионат.com».

«Я не стал бы заявлять, что Медведев — это главный фаворит Australian Open. Ему нужно пройти хотя бы два круга и вработаться в соревнования. У него по сетке — Кирьос и Умбер, которому Даниил недавно проиграл на ATP Cup», — сказал Тарпищев.

На турнире не сыграет серб Новак Джокович. При въезде в Австралию в ночь на 6 января для участия в Australian Open 34-летний серб столкнулся с визовыми проблемами из-за медотвода от вакцинации. Его виза была аннулирована. Суд отклонил ходатайство адвокатов спортсмена. Также сообщается, что Джокович будет вынужден оплатить судебные издержки.

Джокович является действующим победителем турнира. В 2021 году он обыграл в решающем матче Даниила Медведева.

Ранее теннисист Андрей Рублев поделился ожиданиями от Australian Open.