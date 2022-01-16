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Тарпищев объяснил, почему Медведев не является главным фаворитом Australian Open

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Анна Сафонова/«Газета.Ru»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, почему Медведев не является главным фаворитом Australian Open, передает «Чемпионат.com».

«Я не стал бы заявлять, что Медведев — это главный фаворит Australian Open. Ему нужно пройти хотя бы два круга и вработаться в соревнования. У него по сетке — Кирьос и Умбер, которому Даниил недавно проиграл на ATP Cup», — сказал Тарпищев.

На турнире не сыграет серб Новак Джокович. При въезде в Австралию в ночь на 6 января для участия в Australian Open 34-летний серб столкнулся с визовыми проблемами из-за медотвода от вакцинации. Его виза была аннулирована. Суд отклонил ходатайство адвокатов спортсмена. Также сообщается, что Джокович будет вынужден оплатить судебные издержки.

Джокович является действующим победителем турнира. В 2021 году он обыграл в решающем матче Даниила Медведева.

Ранее теннисист Андрей Рублев поделился ожиданиями от Australian Open.

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