Логинов о серебре в пасьюте: залогом хорошей гонки могла быть только стрельба

Российский биатлонист Александр Логинов поделился впечатлениями от серебра, которое он завоевал по итогам гонки преследования на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

«Понимал, что залогом хорошей гонки могла быть только стрельба. Рад, что все получилось. На четвертом круге приходилось немного отыгрывать. Благо я видел спины, из-за этого было полегче», — сказал Логинов.

Первое место занял француз Кентен Фийон Майе. Он обогнал россиянина на 8,8 секунды. Замкнул тройку сильнейших Антон Смольский из Белоруссии.

Россиянин Максим Цветков стал девятым, Даниил Серохвостов пришел к финишу 17-м, а Саид Халили — 30-м.

Биатлон. Кубок мира. Пасьют

1. Кентен Фийон Майе — 31:30.6

2. Александр Логинов — + 8,8

3. Антон Смольский — + 13,1.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова отреагировала на серебряную медаль Александра Логинова, которую он завоевал в гонке преследования на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.