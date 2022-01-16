Глава UFC назвал имена вероятных соперников Хамзата Чимаева

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт назвал имена вероятных соперников шведа чеченского происхождения Хамзата Чимаева, передает BJPenn.

«Хамзат может подраться с Гилбертом Бёрнсом или Висенте Луке. Один из них может стать его следующим соперником. Мы работаем над его следующим боем», — сказал Уайт.

На турнире UFC 267, который прошел в Абу-Даби на «Бойцовском острове», Чимаев одержал победу над представителем Китая Ли Джинлиангом удушающим приемом. При этом оппонент шведа не нанес ни одного удара.

В профессиональной карьере боец провел десять поединков и одержал десять побед. Его рекорд в UFC — 4-0. Бой против Джинлианга стал для Чимаева первым с 19 сентября 2020. Тогда он нокаутировал американца Джеральда Миршерта.

На счету 34-летнего Нила Магни 25 побед и восемь поражений.

Ранее Чимаев принял вызов от американца Нила Магни, обратившись к главе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайту.