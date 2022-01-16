В Госдуме оценили вероятность отмены Олимпиады в Пекине

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев оценил вероятность Олимпиады в Пекине, которая должна состояться в феврале 2022 года, передает Eurostavka.

«Думаю на проведение Игр мало что может повлиять. Китайский оргкомитет очень серьезно относится к мерам безопасности. Жду не дождусь, когда наши спортсмены приступят к олимпийским баталиям», — сказал Свищев.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Татьяна Тарасова назвала олимпийский состав на Игры в Пекин.