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Американский журналист: Валиева впервые с Гран-при Канады выглядела смертной

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Денис Гладков/«Газета.Ru»

Американский журналист Филипп Херш в своем Twitter оценил выступление Анны Щербаковой и Камилы Валиевой на чемпионате Европы, который проходил в Эстонии.

«Анна Щербакова откатала почти на максимуме, но все равно уступила в произвольной программе Камиле Валиевой, которая допустила две сильные ошибки. Валиева выглядела смертной впервые с произвольной на Гран-при Канады, и эта оценка (168, 61) является для нее самой низкой в этом сезоне. Но у нее еще есть шансы на золото Олимпиады», — написал Херш.

15 января российские фигуристки завоевали весь пьедестал на чемпионате Европы в Таллине. Камила Валиева стала победительницей по результатам двух программ. Серебряная медаль в активе Анны Щербаковой, которая после короткой программы была лишь четвертой. Тройку призеров замкнула Александра Трусова.

Во время произвольной программы Валиева упала с тройного акселя и ошиблась при исполнении второго каскада с четверным тулупом.

Ранее генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган подвел итоги выступления российских фигуристок на чемпионате Европы в Эстонии.

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