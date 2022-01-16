Американский журналист: Валиева впервые с Гран-при Канады выглядела смертной

Американский журналист Филипп Херш в своем Twitter оценил выступление Анны Щербаковой и Камилы Валиевой на чемпионате Европы, который проходил в Эстонии.

«Анна Щербакова откатала почти на максимуме, но все равно уступила в произвольной программе Камиле Валиевой, которая допустила две сильные ошибки. Валиева выглядела смертной впервые с произвольной на Гран-при Канады, и эта оценка (168, 61) является для нее самой низкой в этом сезоне. Но у нее еще есть шансы на золото Олимпиады», — написал Херш.

15 января российские фигуристки завоевали весь пьедестал на чемпионате Европы в Таллине. Камила Валиева стала победительницей по результатам двух программ. Серебряная медаль в активе Анны Щербаковой, которая после короткой программы была лишь четвертой. Тройку призеров замкнула Александра Трусова.

Во время произвольной программы Валиева упала с тройного акселя и ошиблась при исполнении второго каскада с четверным тулупом.

Ранее генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган подвел итоги выступления российских фигуристок на чемпионате Европы в Эстонии.