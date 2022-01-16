Российский фигурист рассказал о проблемах со здоровьем после избиения

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев, который был избит в декабре, в своем Instagram рассказал о последствиях перенесенных ударов.

«Выполняю все предписания врачей, в которые так же входит минимальное использование телефона. В связи с этим пока, к сожалению, не могу отвечать на Ваши сообщения и комментарии. Да, есть некоторые последствия, в том числе связанные с речью. Уверен, скоро я с ними справлюсь», — написал Соловьев.

Напомним, что олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев был избит в российской столице в ночь на 21 декабря. 32-летний спортсмен вступился за свою девушку, керлингистку Анну Сидорову, после чего неизвестные стали избивать его ногами. Он был доставлен в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы.

Соловьев в составе сборной России стал чемпионом домашних Олимпийских игр — 2014 в Сочи в командных соревнованиях и серебряным призером Олимпиады-2018.

В паре с Екатериной Бобровой Соловьем семь раз становился чемпионом России в танцах на льду. Его партнерша завершила свою спортивную карьеру в 2019 году. Сам Дмитрий пока окончательного решения еще не принял.

Ранее сообщалось, что суд заключил под стражу двух мужчин, обвиняемых в избиении фигуриста Соловьева.