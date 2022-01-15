Гербольдт отреагировала на то, что российские фигуристки заняли весь пьедестал на ЧЕ

Катарина Гербольдт в беседе с «Газетой.Ru» высказалась об итогах выступления российских одиночниц на чемпионате Европы в Таллине (Эстония). Напомним, золотую медаль завоевала Камила Валиева. Анна Щербакова удостоилась серебра, а Анна Трусова замкнула тройку призеров.

«Наши девушки действительно особенные. Думаю, что ни для кого не сюрприз, что подиум наш. Хочется пожелать им, чтобы этот старт придал им еще большей уверенности, так как это последняя отправная точка перед Олимпийскими играми. И чтобы там они смогли сделать то, что не вышло на чемпионате Европы. Еще есть время, чтобы поработать. И, конечно, пожелать здоровья, а на Олимпийских играх – удачи. Потому что это самое важное, что может быть на Олимпиаде», — сказала Гербольдт.

Чемпионат Европы по фигурному катанию проводится под эгидой Международного союза конькобежцев (ИСУ), и является старейшим из четырёх ежегодных соревнований.

Ранее Гербольдт призвала заранее не праздновать победу россиян в произвольной программе у мужчин на чемпионате Европы.