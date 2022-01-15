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Хоккеист КХЛ признался в изнасиловании 12-летней девочки

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РИА Новости

Американский нападающий ярославского «Локомотива» Рид Буше обвиняется в изнасиловании 12-летней девочки в 2011 году. Об этом сообщает Detroit Free Press.

О своем проступке хоккеист сообщил в декабре 2011 года. Тогда суд предъявил обвинение, за которое предусмотрено от 25 лет до пожизненного заключения. Тогда судья смягчил приговор игроку. В соответствии с законом NYTA преступник может уйти от тюремного заключения, если успешно пройдет испытательный срок. Суд решил пойти на такой поступок, сославшись на возраст Буше. Тогда ему было 17 лет.

Сама потерпевшая утверждает, что Буше нашел видео, где она танцует и позвал ее в подвал, в котором находилась его спальня. По ее словам, хоккеист заставлял ее заниматься оральным сексом, а также шантажировал ее тем, что расскажет всем об их половом акте.

Вынесение приговора американскому хоккеисту назначено на 31 января.

Сама потерпевшая заявила, что желает тюремного заключения американцу, но считает срок 25 лет слишком долгим.

Ранее сообщалось, что менеджер Александра Емельяненко арестован за изнасилование.

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