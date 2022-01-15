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Гаджиев: уход Шевченко из «Дженоа» может повлиять на решение Миранчука

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Reuters

Член технического комитета Российского футбольного союза Гаджи Гаджиев считает, что увольнение украинского специалиста Андрея Шевченко с поста главного тренера «Дженоа» может повлиять на решение российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука переходить в клуб из Генуи. Слова Гаджиева передает «РБ Спорт».

«Когда футболист идет к тренеру, который его пригласил, ждет и будет общаться с ним на родном языке, то это большой плюс. Для игрока не очень хорошо, когда один тренер его приглашает, а другой встречает. Взгляды специалистов могут не совпадать. Думаю, уход Шевченко из «Дженоа» может повлиять на решение Миранчука», — сказал Гаджиев.

9 января российский полузащитник принял участие в матче своей команды против «Удинезе». Миранчук появился на поле на 73-й минуте и вскоре выдал голевой пас на Муриэля. На 89-й минуте полузащитник ассистировал Мехле. Игра завершилась со счетом 6:2 в пользу «Аталанты».

Всего в этом сезоне на счету 26-летнего полузащитника три голевых передачи и один гол в 11 матчах чемпионата Италии.

Алексей Миранчук перешел в итальянский клуб в сентябре 2020 года. Его контракт с «Аталантой» истекает летом 2024 года.

Ранее украинский журналист Артем Франков, комментируя увольнение Андрея Шевченко из «Дженоа», поздравил специалиста с тем, что он заработал в клубе крупную сумму денег.

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Футбол. Чемпионат Италии
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