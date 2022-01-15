Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Порошенко запланировал новый визит в Брюссель 16:02
Губерниев об увольнении Шевченко из «Дженоа»: не разобрался... 16:02
На Украине заявили, что предоставленные США $200 млн не решат основные проблемы Киева 15:58
BI: Россия легко расправится с американскими штурмовиками А-10 в случае войны 15:54
В Казахстане пояснили отставки близких к Назарбаеву людей 15:52
Украинские военные получат оружие в рамках плана на «непредсказуемый случай» 15:24
Обвинивший создателей фильма «Елки-8» в плагиате фотограф поставил новое условие 15:23
«Дженоа» уволила главного тренера Шевченко 15:18
Обвиненный в педофилии принц Эндрю находится на грани разорения 15:10
В РПЦ посоветовали не совершать крещенских купаний из-за пандемии 15:07
Бесплатная ставка 1000 р.

Стало известно, когда будет назван состав сборной России по фигурному катанию на ОИ

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА Новости

Состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду будет определен в 20-х числах января на олимпийском собрании, которое пройдет в Москве. Об этом сообщает пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина.

Состав участников командного турнира будет определен позже, непосредственно перед самими соревнованиями. Разрешены две замены после коротких программ, которые можно сделать за полчаса до начала вида.

Олимпийские игры в Пекине стартуют 4 февраля.

В фигурном катании всего будет разыграно пять комплектов наград: в командных соревнованиях, мужском и женском катании, в парном катании и танцах на льду.

Сегодня на чемпионате Европы состоятся заключительные выступления. Сначала на лед с произвольной программой выйдут танцевальные пары, а после них выступят представительницы прекрасного пола.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнования.

14 января российский фигурист Марк Кондратюк стал победителем в мужском одиночном катании. В ритм-танце россияне заняли первые два места. Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали обладателями золотых медалей, а Александра Степанова и Иван Букин — серебряных.

Ранее олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила, что российские фигуристы не смогут зацепиться за медали в мужском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине.

Все новости на тему:
Олимпиада 2022
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть