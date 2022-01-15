Стало известно, когда будет назван состав сборной России по фигурному катанию на ОИ

Состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду будет определен в 20-х числах января на олимпийском собрании, которое пройдет в Москве. Об этом сообщает пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина.

Состав участников командного турнира будет определен позже, непосредственно перед самими соревнованиями. Разрешены две замены после коротких программ, которые можно сделать за полчаса до начала вида.

Олимпийские игры в Пекине стартуют 4 февраля.

В фигурном катании всего будет разыграно пять комплектов наград: в командных соревнованиях, мужском и женском катании, в парном катании и танцах на льду.

Сегодня на чемпионате Европы состоятся заключительные выступления. Сначала на лед с произвольной программой выйдут танцевальные пары, а после них выступят представительницы прекрасного пола.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнования.

14 января российский фигурист Марк Кондратюк стал победителем в мужском одиночном катании. В ритм-танце россияне заняли первые два места. Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали обладателями золотых медалей, а Александра Степанова и Иван Букин — серебряных.

Ранее олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила, что российские фигуристы не смогут зацепиться за медали в мужском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине.