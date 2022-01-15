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Главный тренер «Ванкувера» назвал единственный способ, как остановить Овечкина

Будро: лучший план против Овечкина — оставить его где-нибудь далеко без машины

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Global Look Press

Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Брюс Будро в интервью на YouTube-канале Sekeres & Price поделился мнением об игре российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина и рассказал, как его можно остановить.

«Лучший вариант, как остановить Овечкина — пойти с ним куда-то и оставить где-нибудь далеко без машины, чтобы он не смог приехать на матч. Например, пригласить его на обед и оставить где-нибудь в Вирджинии, сказать ему, что матч состоится не в час дня, а в семь вечера. Это единственный способ полностью его остановить.

В восторге ли я от того, что он делает? Он не должен так делать, через два дня я скажу ему об этом. Скажу: «Просто расслабься. У тебя есть все деньги мира, ты — лучший снайпер всех времен. Когда будешь играть с нами, просто сядь в кресло-качалку и не переживай об этом», — сказал Будро.

В этом сезоне на счету Овечкина 28 результативных передач, а также 24 заброшенных шайбы. По системе гол + пас он является безоговорочным лидером своей команды. По этому показателю 36-летний россиянин третий среди всех игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в этом сезоне. Он уступает только игрокам «Эдмонтона» Леону Драйзайтлю и Коннору Макдэвиду, в активе которых по 53 балла.

Ранее российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский назвал Овечкина самым опасным игроком НХЛ.

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Хоккей. НХЛ
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