Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Актер Бероев призвал помолиться за выздоровление Куравлева 14:30
В США подготовили 18 сценариев при «вторжении» России... 14:23
Нуланд заявила, что США готовят ответ по гарантиям безопасности 14:20
Президент Путин поручил изменить закон о налогах и сборах в части... 14:19
Карацев стал победителем турнира ATP в Сиднее 14:17
В Киеве мужчина выгуливал голубя на поводке 14:09
Врач назвал сроки, в течение которых заканчиваются все пандемии 14:08
Reuters: хакерские нападения на госсайты Украины могут предшествовать крупным атакам 14:08
Главный тренер «Ванкувера» назвал единственный способ, как остановить Овечкина 14:03
Два зятя Назарбаева перестали возглавлять национальные компании 13:47
Бесплатная ставка 1000 р.

«Ювентус» готов заплатить за нападающего «Зенита» 5 миллионов евро

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Алексей Даничев/РИА «Новости»

Туринский «Ювентус» готов предложить петербургскому «Зениту» €5 млн за переход иранского нападающего Сердара Азмуна. Об этом сообщает Tuttosport.

Итальянцы считают Азмуна главной кандидатурой на «вход» в зимнее трансферное окно. Наставник «старой синьоры» Массимилиано Аллегри надеется, что переход игрока состоится.

Действующий контракт иранского игрока с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года. Сам Азмун дал согласие на переход, но клубы пока не могут согласовать сумму трансфера.

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Азмуна составляет €25 млн. 27-летний форвард пополнил ряды сине-бело-голубых зимой 2019 года, до этого он защищал цвета казанского «Рубина».

Иранец провел за «Зенит» 21 матч в 2021 году и забил десять мячей. Вместе с командой игрок стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ), а также обладателем Кубка России.

27-летний нападающий является лучшим бомбардиром среди легионеров в истории РПЛ наравне с бразильцем Вагнером Лавом, который выступал за ЦСКА.

Ранее сообщалось, что Азмун является для «Ювентуса» приоритетнее футболиста «Барселоны» Мемфиса Депая.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть