«Ювентус» готов заплатить за нападающего «Зенита» 5 миллионов евро

Туринский «Ювентус» готов предложить петербургскому «Зениту» €5 млн за переход иранского нападающего Сердара Азмуна. Об этом сообщает Tuttosport.

Итальянцы считают Азмуна главной кандидатурой на «вход» в зимнее трансферное окно. Наставник «старой синьоры» Массимилиано Аллегри надеется, что переход игрока состоится.

Действующий контракт иранского игрока с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года. Сам Азмун дал согласие на переход, но клубы пока не могут согласовать сумму трансфера.

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Азмуна составляет €25 млн. 27-летний форвард пополнил ряды сине-бело-голубых зимой 2019 года, до этого он защищал цвета казанского «Рубина».

Иранец провел за «Зенит» 21 матч в 2021 году и забил десять мячей. Вместе с командой игрок стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ), а также обладателем Кубка России.

27-летний нападающий является лучшим бомбардиром среди легионеров в истории РПЛ наравне с бразильцем Вагнером Лавом, который выступал за ЦСКА.

Ранее сообщалось, что Азмун является для «Ювентуса» приоритетнее футболиста «Барселоны» Мемфиса Депая.