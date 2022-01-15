Вяльбе об отмене гонок: не думайте, что мир крутится только вокруг Клебо

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала информацию о том, что отмена этапов Кубка мира может быть связана с отсутствием норвежца Клебо на данных стартах.

«Отмена соревнования — это в первую очередь решение местного оргкомитета, который отвечает за это. Вы не думайте, что мир крутится только вокруг Клебо. Думаете, Йохауг не имеет никаких возможностей вставить свое слово? На не точно так же надеются и ждут золотых медалей. Поэтому я считаю, что это абсолютно необоснованно. Не нужно так думать и так говорить. Да, это обидно, это нехорошо, но это для всего мира одинаково», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что 10 января Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) сообщила об отмене последнего этапа Кубка мира по лыжным гонкам, который должен был пройти в Словении. Это уже вторая отмена в этом месяце. Ранее также был отменен следующий этап Кубка мира по лыжным гонкам, который должен был стартовать 14 января во Франции. Причина отмены стартов — рост распространения коронавирусной инфекции.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал FIS за отмену двух этапов Кубка мира по лыжным гонкам.