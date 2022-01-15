Бышовец рассказал, с чем у нового тренера «Краснодара» Фарке могут возникнуть сложности

Российский тренер Анатолий Бышовец поделился мнением о назначении на пост наставника «Краснодара» немецкого специалиста Даниэля Фарке, передает «РБ Спорт».

«Галицкий хочет видеть играющую, зрелищную команду. У Фарке могут возникнуть сложности в построении такого футбола. Зимняя пауза дает надежду на то, что все получится у нового тренера», — сказал Бышовец.

Напомним, что 13 января «Краснодар» сообщил о назначении немца Даниэля Фарке главным тренером команды. Соглашение с ним рассчитано до лета 2024 года. Немец — всего лишь четвертый иностранный специалист в клубе Галицкого. До этого с командой работали серб Славолюб Муслин, белорусы Олег Кононов и Виктор Гончаренко.

Фарке покинул пост главного тренера «Норвича» в ноябре 2020 года. Он возглавлял команду с 2017 года. Под его руководством «Норвич» дважды за четыре года поднимался в АПЛ.

Ранее комментатор Георгий Черданцев раскритиковал решение владельца «Краснодара» Сергея Галицкого пригласить в команду иностранного тренера.