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Бышовец рассказал, с чем у нового тренера «Краснодара» Фарке могут возникнуть сложности

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Rui Vieira/AP

Российский тренер Анатолий Бышовец поделился мнением о назначении на пост наставника «Краснодара» немецкого специалиста Даниэля Фарке, передает «РБ Спорт».

«Галицкий хочет видеть играющую, зрелищную команду. У Фарке могут возникнуть сложности в построении такого футбола. Зимняя пауза дает надежду на то, что все получится у нового тренера», — сказал Бышовец.

Напомним, что 13 января «Краснодар» сообщил о назначении немца Даниэля Фарке главным тренером команды. Соглашение с ним рассчитано до лета 2024 года. Немец — всего лишь четвертый иностранный специалист в клубе Галицкого. До этого с командой работали серб Славолюб Муслин, белорусы Олег Кононов и Виктор Гончаренко.

Фарке покинул пост главного тренера «Норвича» в ноябре 2020 года. Он возглавлял команду с 2017 года. Под его руководством «Норвич» дважды за четыре года поднимался в АПЛ.

Ранее комментатор Георгий Черданцев раскритиковал решение владельца «Краснодара» Сергея Галицкого пригласить в команду иностранного тренера.

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Футбол. Чемпионат России
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