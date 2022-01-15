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Губерниев поддержал власти Австралии в ситуации с Джоковичем

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Журналист Дмитрий Губерниев высказался о ситуации с Новаком Джоковичем, которому повторно аннулировали австралийскую визу.

«А я в случае с Новаком Джоковичем поддерживаю австралийские власти. Ибо нефиг. А в столовых и банях все равны», — написал Губерниев в Telegram.

При въезде в Австралию в ночь на 6 января для участия в Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) 34-летний серб столкнулся с визовыми проблемами из-за медотвода от вакцинации. До суда, который состоялся 10 января, спортсмен находился в специальном отеле для мигрантов.

Апелляция спортсмена в итоге была удовлетворена, а депортация отложена. 14 января министр по иммиграции Австралии заявил о повторном аннулировании визы сербского теннисиста.

Ранее сообщалось о том, что сербского теннисиста Новака Джоковича задержали перед судебным заседанием, которое состоится 16 января.

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