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Плющев о назначении Ротенберга на пост тренера СКА: флаг ему в руки

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Тренер Владимир Плющев поделился мнением о назначении Романа Ротенберга на пост тренера петербургского СКА, передает «Спорт уик-энд».

«Флаг ему в руки. Но возникнут разговоры, когда плей-офф начнется. Например, судей кто у нас курирует? ФХР. А разве Ротенберг не ее вице-президент? Зачем же давать тему для обсуждения?» — сказал Плющев.

Ротенберг стал 13-м главным тренером СКА в истории Континентальной хоккейной лиги. Он уже управлял командой в качестве исполняющего обязанности главного тренера в прошлом сезоне, когда Валерий Брагин находился на карантине из-за коронавируса. Брагин теперь станет помощником Ротенберга.

Роман Ротенберг — сын известного предпринимателя Бориса Ротенберга, президента футбольного клуба «Сочи». С 2011 года является вице-президентом питерского СКА. 11 декабря 2014 Ротенберг назначен первым вице-президентом Федерации хоккея России (ФХР), также он до недавнего времени являлся главой тренерского штаба национальной команды. В 2015 году вошел в состав Совета директоров КХЛ. В мае 2019-го Ротенберг закончил Высшую школу тренеров омского СибГУФК (Сибирский государственный университет физической культуры и спорта).

Ранее почетный президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель оценил назначение Романа Ротенберга на пост главного тренера петербургского СКА.

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Хоккей. КХЛ
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