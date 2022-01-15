Игрок «Боруссии» Холанд обвинил клуб в том, что он оказывает на него давление

Футболист дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд заявил, что клуб оказывает на него давление в вопросе нового контракта.

«Боруссия» оказывает на меня давление, чтобы я принял решение на следующий сезон сейчас. Я просто хочу играть в футбол. Вероятно, мне скоро придется приступить к делу», — передает слова Холанда журналист Ян Оге Фьертофт в Twitter.

Холанд выступает за «Боруссию» с сезона-2019/20. В составе «шмелей» норвежец сыграл 52 матча, в которых забил 50 мячей, а также сделал 13 результативных передач. Форвард перешел в дортмундский клуб из «Ред Булл» Зальцбург.

В текущем сезоне 21-летний норвежец принял участие в 46-ти матчах во всех турнирах, в которых отметился 22-мя голами и десятью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес рассчитывает, что форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд продолжит карьеру в «Барселоне».