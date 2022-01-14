Депутат Свищев: если иностранцев в России будет еще больше, мы убьем нашу сборную

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказался против отмены лимита на легионеров в Российской премьер-лиге. Его слова передает Sport24.

«Если легионеров в российских клубах будет еще больше, то как главному тренеру сборной собрать команду из минимального количества своих ребят? Мы же таким образом просто оставим без работы огромное количество спортсменов и убьем сборную России. Ослабление лимита на легионеров приведет к тому, что наши ребята останутся безработными», — сказал Свищев.

23 августа глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что организация предложила клубам отказаться от лимита на иностранных игроков. Представители 12 из 16 клубов выступили против полной отмены лимита.

Также о вариантах изменения лимита говорил новоиспеченный президент Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц.

Ранее депутат Государственной думы России Светлана Журова поделилась мыслями о лимите на легионеров в российском футболе.