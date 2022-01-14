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Губерниев о ситуации с Джоковичем: в столовых и банях все равны

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Atilano Garcia/Global Look Press

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале поддержал решение австралийских властей аннулировать визу сербского теннисиста Новака Джоковича.

«А я в случае с Новаком Джоковичем поддерживаю австралийские власти! Ибо нефиг! А в столовых и банях все равны!» — написал Губерниев.

Напомним, при въезде в Австралию в ночь на 6 января для участия в Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) 34-летний серб столкнулся с визовыми проблемами из-за медотвода от вакцинации. До суда, который состоялся 10 января, спортсмен находился в специальном отеле для мигрантов.

Апелляция спортсмена в итоге была удовлетворена, а депортация отложена. Сегодня министр по иммиграции Австралии заявил о повторном аннулировании визы сербского теннисиста.

15 января Джоковичу предстоит разговор с иммиграционными чиновниками.

Ранее сообщалось, что британский теннисист Энди Маррей надеется на скорое разрешение ситуации с Новаком Джоковичем.

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