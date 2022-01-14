Биатлонистка Резцова подарила Губерниеву цветы

Российская биатлонистка Кристина Резцова подарила свой призовой букет цветов спортивному комментатору Дмитрию Губерниеву, информирует «Матч ТВ».

«Наша страна — одна из тех, где биатлон очень популярен. Я рада, что нас так смотрят и за нас переживают. Кстати, хочу подарить вам букет», — сказала Резцова.

Напомним, женская сборная России завоевала бронзовые медали в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

В составе национальной команды выступали Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Кристина Резцова.

Победительницами гонки стали французские биатлонистки. Серебро завоевала сборная Швеции.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Этап Кубка мира в Рупольдинге стал шестым по счету в сеоне-2021/2022. Соревнования в Германии начались 12 января и завершатся гонкой преследования 16 января.

Ранее Губерниев прокомментировал итоги спринтерской гонки у мужчин на этапе Кубка мира в Рупольдинге, после которой стало ясно, что мужская команда не получит максимальную квоту на Олимпийские игры.