Черчесов рассказал о проблемах в изучении нового языка

Новый главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал о сложностях в изучении венгерского языка. Слова российского специалиста передает «Спорт-Экспресс».

«С венгерским, конечно, проблематично, потому что это реально сложный язык. А с английским... Я его улучшаю, потому что в последнее время не очень-то и практиковался в нем. Лучше говорю по-немецки, разумеется. Английский продолжаю учить, через месяц буду готов ответить на любой вопрос», – сказал Черчесов.

20 декабря Черчесов возглавил венгерский клуб. Предыдущим местом работы специалиста была сборная России. Под его руководством на домашнем чемпионате мира – 2018 команда дошла до четвертьфинала. Последним турниром в качестве наставника для него стал чемпионат Европы – 2020, на котором сборная России не смогла выйти из группы.

В июле 2021 года он был отправлен в отставку. На место Черчесова был назначен Валерий Карпин.

Ранее Черчесов пообещал болельщикам клуба, что будет усердно работать.