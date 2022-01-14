Спортивный директор «Спартака» Каттани раскрыл подробности своего контракта

Новоиспеченный спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал о деталях своего соглашения с московским клубом. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Информация про мой контракт до конца года? Это неправда. Срок моего контракта зависит от степени удовлетворенности моей работой. Как только руководители почувствуют, что я делаю что-то не то, Федун может позвонить и сказать «спасибо». Уйду ли я если только владелец меня попросит? Такой договоренности у нас нет, мне никакой планки не ставили. Я понимаю, какая у нас цель. Мы не обсуждали это с Федуном», — сказал Каттани.

Напомним, «Спартак» объявил о назначении Каттани на пост спортивного директора клуба в конце декабря. Ранее итальянец работал скаутом во французском «Пари Сен-Жермен». Этой зимой клуб также поменял главного тренера. Вместо португальца Руя Витории в декабре был назначен итальянский тренер Паоло Ваноли.

Московский клуб занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав за 18 туров 23 очка. Отрыв команды от лидера — петербургского «Зенита» — составляет 15 баллов.

Ранее Каттани рассказал о встрече с владельцем красно-белых Леонидом Федуном и его супругой Заремой Салиховой.