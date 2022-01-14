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Российская лыжница объяснила, почему можно было не отменять этап Кубка мира

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Marius Simensen/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лыжница сборной России Вероника Степанова в своем Instagram рассказала, что расстроена отменой этапа Кубка мира в Словении и заявила, что его можно было бы провести.

«Попутно: весьма расстроена из-за отмены этапа Кубка мира в Планице. В 50 км оттуда в Поклюке сегодня спокойно и уверенно начался этап IBU Junior Cup. Значит, при желании вполне можно было провести и этап Кубка мира по лыжным гонкам», — написала Степанова.

Степанова дебютировала в составе сборной России на этапах Кубка мира в марте 2021 года. В декабре лыжница принесла женской эстафетной сборной золотую медаль, обогнав на финише представительниц Норвегии и Швеции. В общем зачете Кубка мира Степанова занимает 36-е место.

Напомним, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) отменила сразу два этапа Кубка мира — в Словении и Франции. Причина отмены стартов — рост коронавирусной инфекции.

Следующим соревнованием будут уже Олимпийские игры в Пекине. В составе женской сборной на Играх выступят Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Вероника Степанова, Анастасия Рыгалина, Христина Мацокина, Лилия Васильева и Мария Истомина.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Вероника Степанова ведет подрывную деятельность в лыжной федерации.

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