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Каттани рассказал, как «ПСЖ» не хотел отпускать его в «Спартак»

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Кадр из видео/FC Spartak Moscow/Youtube

Новый спортивный директор московского «Спартака» Лука Каттани рассказал, как «Пари Сен-Жермен» не хотел его отпускать в российский клуб.

«Я должен признаться, что допустил одну ошибку. Я думал, что в «ПСЖ» будет достаточно позвонить и сказать, что у меня есть другой вариант. Оказалось иначе.

Меня не хотели отпускать. И это было неожиданно. В положительном смысле. Моя ошибка была в том, что я думал как игрок, у которого заканчивается контракт. К счастью, в итоге все разрешилось», – приводит слова специалиста YouTube-канал «Спартака».

Напомним, «Спартак» объявил о назначении Каттани на пост спортивного директора клуба в конце декабря. Ранее итальянец работал скаутом во французском «Пари Сен-Жермен». Этой зимой клуб также поменял главного тренера. Вместо португальца Руя Витории в декабре был назначен итальянский тренер Паоло Ваноли.

Московский клуб занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав за 18 туров 23 очка. Отрыв команды от лидера — петербургского «Зенита» — составляет 15 баллов.

Ранее Каттани рассказал о том, когда от «Спартака» стоит ждать результата.

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Футбол. Чемпионат России
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