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ИИХФ не разрешит игрокам из НХЛ принимать участие в ОИ-2022 в индивидуальном порядке

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Официальный сайт НХЛ

Международная федерация хоккея (ИИХФ) заявила о том, что не разрешит хоккеистам Национальной хоккейной лиги (НХЛ) выступить на Олимпийских играх 2022 года в индивидуальном порядке.

«Сотрудничество между ИИХФ, НХЛ, NHLPA и МОК жизненно важно для дальнейшего успеха и развития хоккея во всем мире. Любые действия, предпринятые любой заинтересованной стороной, которые ставят под угрозу это сотрудничество, недопустимы. В прошлом месяце ассоциация игроков НХЛ и лига приняли решение не участвовать в Олимпиаде в Пекине, поэтому ИИХФ не даст согласия на участие игроков НХЛ в Играх при нарушении их текущего контракта с клубом», – цитирует Тардифа официальный сайт ИИХФ.

Ранее НХЛ заявила, что дисквалифицирует игроков, которые поедут в Пекин.

Олимпиада — 2022 пройдет с 4 по 20 февраля в китайской столице. 22 декабря НХЛ официально объявила о том, что ее игроки не примут участие на Олимпийских играх. Причиной отказа называется рост количества случаев коронавируса в лиге. Всего в Играх примут участие 12 мужских команд.

Игроки НХЛ пропускали и предыдущую Олимпиаду в 2018-м году. Тогда победу одержала сборная России, которая в финале оказалась сильнее Германии 4:3 (ОТ).

Ранее сообщалось, что НХЛ дисквалифицирует игроков, которые поедут на Олимпийские игры.

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Олимпиада 2022
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