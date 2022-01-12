НХЛ дисквалифицирует игроков, которые поедут на Олимпийские игры

Национальная хоккейная лига (НХЛ) дисквалифицирует игроков, которые поедут на зимние Олимпийские игры 2022 года, передает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что об этом лига объявила на совместном совещании с Международной федерацией хоккея (ИИХФ).

Олимпиада — 2022 пройдет с 4 по 20 февраля в китайской столице. 22 декабря НХЛ официально объявила о том, что ее игроки не примут участие на Олимпийских играх. Причиной отказа называется рост количества случаев коронавируса в лиге. Всего в Играх примут участие 12 мужских команд.

Игроки НХЛ уже пропускали Олимпиаду – 2018. Тогда победу одержала сборная России, которая в финале оказалась сильнее Германии 4:3 (ОТ).

Ранее сообщалось, что российский защитник «Калгари» Никита Задоров разочарован отказом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) отпускать своих игроков на предстоящую зимнюю Олимпиаду.