Тренер ЦСКА Бабаян отсутствует на сборе в Испании из-за проблем с вылетом из Казахстана

Тренер ЦСКА Григорий Бабаян не смог присутствовать с командой на первом сборе в Испании из-за проблем с вылетом из Казахстана.

«Я в Алма-Ате — аэропорт в городе закрыт. С завтрашнего дня официально возобновляются международные рейсы. Если все сложится хорошо, то завтра же вылечу в Испанию, где присоединюсь к команде», — сказал Бабаян «Чемпионату».

Летом 2021 года Бабаян был приглашен в тренерский штаб московского ЦСКА. В армейском клубе он занял должность ассистента главного тренера Алексея Березуцкого. Одним из направлений, за которое отвечает Бабаян в ЦСКА являются стандарты. До этого вся игровая и тренерская карьера Бабаяна проходила в Казахстане.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает четвертое место, набрав 30 очков. «Армейцы» проигрывают одно очко идущему третьим «Сочи», располагаются в шести очков от идущего вторым «Динамо» и в восьми баллах от лидирующего «Зенита».

В следующем туре красно-синие сыграют против столичного «Спартака». Встреча состоится 26 февраля.

Ранее сообщалось, что футболист ЦСКА Ахметов не поехал на сборы команды из-за коронавируса.