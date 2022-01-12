Футболист ЦСКА Ахметов не поехал на сборы команды из-за коронавируса

Футболист московского ЦСКА Ильзат Ахметов не поехал на сборы с командой из-за коронавируса, передает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале «Инсайды от Карпа» .

«Болезнь протекает бессимптомно и как только игрок сдаст отрицательный тест — то тут же вылетит в Испанию», — отмечается в сообщении.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Ахметов провел 17 матчей, забив один мяч.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает четвертое место, набрав 30 очков. В следующем туре красно-синие сыграют против столичного «Спартака». Встреча состоится 26 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ранее президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов прокомментировал решение организации приостановить регулярный сезон из-за коронавируса.

Морозов отметил, что скорость распространения коронавируса, а также информация об эпидемиологической ситуации в стране и мире показывает, что в ближайшие три дня количество заражений многократно возрастет.