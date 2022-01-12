Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Министр иммиграции Австралии может депортировать Джоковича в день жеребьевки... 23:46
Скворцова оценила распространение «омикрон»-штамма в Москве 23:41
Премьер-министр Чехии случайно выругался во время заседания 23:38
США поддержали возобновление миссий России и НАТО 23:27
Онищенко объяснил, почему в России болеют COVID-19 реже, чем в США 23:25
Экс-тренер «Фиорентины»: я почти не видел Кокорина на тренировках 23:15
Рогозин предупредил, что казахстанскому министру-«русофобу» на Байконуре не рады 23:07
Госдеп США: Россия может распространять дезинформацию для «вторжения»... 23:02
В Госдепе надеются, что США не придется вводить жесткие санкции против России 22:48
НХЛ дисквалифицирует игроков, которые поедут на Олимпийские игры 22:42
Бесплатная ставка 1000 р.

Футболист ЦСКА Ахметов не поехал на сборы команды из-за коронавируса

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
@pfc_cska/Twitter

Футболист московского ЦСКА Ильзат Ахметов не поехал на сборы с командой из-за коронавируса, передает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале «Инсайды от Карпа» .

«Болезнь протекает бессимптомно и как только игрок сдаст отрицательный тест — то тут же вылетит в Испанию», — отмечается в сообщении.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Ахметов провел 17 матчей, забив один мяч.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает четвертое место, набрав 30 очков. В следующем туре красно-синие сыграют против столичного «Спартака». Встреча состоится 26 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ранее президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов прокомментировал решение организации приостановить регулярный сезон из-за коронавируса.

Морозов отметил, что скорость распространения коронавируса, а также информация об эпидемиологической ситуации в стране и мире показывает, что в ближайшие три дня количество заражений многократно возрастет.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть