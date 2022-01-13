«Дженоа» ведет переговоры о расторжении контракта с Шевченко

Итальянский «Дженоа» ведет переговоры о расторжении контракта с украинским специалистом Андреем Шевченко, передает Tuttomercatoweb.

Отмечается, что на судьбу Шевченко не сможет повлиять возможная победа над «Миланом» в матче Кубка Италии.

После 21 тура «Дженоа» располагается на предпоследнем месте в чемпионате Италии. 18 последних матчей команда не может выиграть.

Шевченко возглавил итальянскую команду в начале ноября 2021 года. Под его руководством клуб потерпел шесть поражений и три раза сыграл вничью.

Предыдущим местом работы специалиста была сборная Украины. Он возглавлял команду в течение пяти лет. Под его руководством украинцы смогли отобраться на Евро – 2020, где дошли до четвертьфинала, уступив родоначальникам футбола — сборной Англии.

Ранее главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прокомментировал слухи о возможном переходе в свой клуб полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.