Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Экспертиза признала вменяемым устроившего стрельбу в пермском университете 10:37
Спортивный директор «Спартака» Каттани поделился ожиданиями от игры команды 10:37
США за два года вложили более $9 млн в «демократизацию» Казахстана 10:33
Стали известны подробности ограбления продюсера сериала «Куклы» 10:31
Мишустин заявил, что пандемия COVID-19 не будет последней 10:28
Госпитализирована режиссер Алла Сурикова 10:21
Онищенко: разное время начала рабочего дня снизит риск заражения COVID-19... 10:20
Мишустин призвал регионы России нарастить тестирование при распространении... 10:19
Венгрия ввела госрегулирование цен на продукты 10:14
В Красноярске эвакуировали учащихся и персонал 111 школ из-за... 10:10
Бесплатная ставка 1000 р.

«Дженоа» ведет переговоры о расторжении контракта с Шевченко

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Reuters

Итальянский «Дженоа» ведет переговоры о расторжении контракта с украинским специалистом Андреем Шевченко, передает Tuttomercatoweb.

Отмечается, что на судьбу Шевченко не сможет повлиять возможная победа над «Миланом» в матче Кубка Италии.

После 21 тура «Дженоа» располагается на предпоследнем месте в чемпионате Италии. 18 последних матчей команда не может выиграть.

Шевченко возглавил итальянскую команду в начале ноября 2021 года. Под его руководством клуб потерпел шесть поражений и три раза сыграл вничью.

Предыдущим местом работы специалиста была сборная Украины. Он возглавлял команду в течение пяти лет. Под его руководством украинцы смогли отобраться на Евро – 2020, где дошли до четвертьфинала, уступив родоначальникам футбола — сборной Англии.

Ранее главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прокомментировал слухи о возможном переходе в свой клуб полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Италии
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть