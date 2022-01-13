Российские фигуристы установили рекорд на чемпионате Европы

Российская пара Александр Галлямов и Анастасия Мишина одержали победу в короткой программе на чемпионате Европы.

Россияне установили рекорд, получив за прокат 82,36 балла. Предыдущий рекорд принадлежал Дмитрию Козловскому и Александре Бойковой – 82,34 балла. Он был установлен на чемпионате Европы — 2020.

Вторыми после Галлямова и Мишиной стали Владимир Морозов и Евгения Тарасова, набравшие 81,58 балла. Третье место заняли уже упомянутые Козловский и Бойкова с результатом 76,26 балла.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию прокатов.

Ранее сообщалось, что российский фигурист Андрей Мозалев лидирует после короткой программы на чемпионате Европы.

На второй строчке располагается Марк Кондратюк. Замыкает тройку сильнейших Евгений Семененко.

Чемпионат Европы проходит в эстонской столице Таллине, в спортивном комплексе «Тондираба». Турнир завершится 16 января. Спортсмены выступают в категориях: мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.