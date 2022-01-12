Наставник «Динамо» рассказал, какая черта Смолова произвела на него впечатление

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением о переходе в команду Федора Смолова, передает пресс-служба клуба.

«Я общался с Федором лично. Мне разговор очень понравился. Он вообще произвел на меня впечатление своей интеллигентностью. Важно, чтобы игроки были личностями не только на футбольном поле», — сказал Шварц.

Смолов является воспитанником «Динамо». В 2007 году игрок впервые дебютировал за клуб в чемпионате России.

В «Локомотив» футболист перешел в 2018 году. Вместе с командой он стал серебряным и бронзовым призером чемпионата России, двукратным обладателем национального кубка и победителем Суперкубка России.

Также он выступал за махачкалинский «Анжи», екатеринбургский «Урал», «Краснодар», нидерландский «Фейеноорд» и испанскую «Сельту».

В текущем сезоне 31-летний нападающий в 15 матчах текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) отметился семью забитыми мячами.