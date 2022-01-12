Джоковичу может грозить до трех лет тюрьмы за интервью после положительного ПЦР-теста

Сербский теннисист Новак Джокович 12 января в заявлении признал, что в декабре дал интервью и участвовал в фотосессии французского издания L'Equipe, хотя уже знал, что сдал положительный ПЦР-тест на коронавирус.

Встреча с журналистами произошла в теннисном центре Джоковича в Белграде. В Сербии нарушение антиковидных мер предусматривает наказание в виде штрафа или тюремного заключения сроком до трех лет. Об этом сообщает журналистка Карен Свини в Twitter.

В издании сообщили, что во время интервью Джокович был в маске и отказался ее снять, когда его попросили сделать фото во время разговора. Однако потом во время фотосессии он был без маски. Кроме того, он не предупредил о своем положительном ПЦР-тесте.

В данный момент Джокович находится в Мельбурне и готовится к Открытому чемпионату Австралии. Судья постановил, что его визу аннулировали незаконно, однако его все же могут депортировать.

Открытый чемпионат Австралии по теннису пройдет с 17 по 30 января в Мельбурне.

Ранее премьер-министр Сербии Ана Брнабич прокомментировала ситуацию вокруг Новака Джоковича.