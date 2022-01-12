Джокович объяснил ситуацию с появлением на людях после положительного ПЦР-теста

Первая ракетка мира Новак Джокович выступил с заявлением по поводу положительного теста на коронавирус и ложной информации при въезде в Австралию.

«Хочу обсудить продолжающуюся дезинформацию по поводу моей деятельности и участия в декабрьских мероприятиях перед положительным тестом на коронавирус.

Эту дезинформацию нужно исправить — особенно для того, чтобы снизить беспокойство по поводу моего пребывания в Австралии. Кроме того, это причиняет тревогу и боль моей семье.

14 декабря я был на баскетбольном матче, после которого появилась информация, что несколько человек сдали положительные тесты на коронавирус. У меня не было симптомов, однако 16 декабря я сдал экспресс-тест для выявления антигена к коронавирусу, и он был отрицательным. Тогда же из предосторожности я сдал ПЦР-тест.

17 декабря я вручал награды детям в Белграде и перед этим тоже сдал экспресс-тест. Результат бы отрицательным. Я хорошо себя чувствовал, у меня не было симптомов. Положительный ПЦР-тест я получил только после мероприятия.

18 декабря, я был в своем теннисном центре в Белграде для фотосессии и интервью с французским изданием L'Equipe, о которых мы уже давно договорились. Я отменил все остальные мероприятия. Чувствовал, что должен дать интервью, чтобы не подводить журналиста. Во время интервью я был в маске и соблюдал дистанцию.

После этого я изолировался дома, но в данный момент уже думаю, что допустил ошибку — нужно было перенести это интервью.

Что касается декларации, которую моя команда подала от моего лица — о чем я сказал пограничникам по прибытии, — мой агент искренне просит прощения за допущенную ошибку. Это было ненамеренно. Сегодня моя команда предоставила дополнительную информацию властям Австралии для прояснения этой ситуации», — написал серб в Instagram.

Напомним, что организаторы Открытого чемпионата Австралии сообщили, что не допустят на турнир игроков, которые не привились от коронавируса. Официально серб до сих пор не раскрыл свой статус вакцинации, и предполагается, что он не прививался.

10 января суд Мельбурна признал, что Джоковичу незаконно аннулировали визу.

Открытый чемпионат Австралии по теннису пройдет с 17 по 30 января в Мельбурне.

Ранее сообщалось, что Джокович предоставил ложную информацию о своем ПЦР-тесте.