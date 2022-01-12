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Игрок «Зенита» является для «Ювентуса» приоритетнее футболиста «Барселоны»

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РИА Новости

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун является приоритетной целью «Ювентуса» на позицию форварда. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Сообщается, что если туринский клуб не сможет приобрести иранского нападающего, то он переключится на форварда «Барселоны» Мемфиса Депая.

Действующий контракт иранского игрока с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года. Сам Азмун дал согласие на переход, но клубы пока не могут согласовать сумму трансфера.

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Азмуна составляет €25 млн. 27-летний форвард пополнил ряды сине-бело-голубых зимой 2019 года, до этого он защищал цвета казанского «Рубина».

Иранец провел за «Зенит» 21 матч в 2021 году и забил десять мячей. Вместе с командой игрок стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ), а также обладателем Кубка России.

Ранее итальянский журналист Джанлуиджи Лонгари выразил мнение, что туринскому «Ювентусу» будет не просто договориться с «Зенитом» по трансферу Азмуна.

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Футбол. Чемпионат Италии
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