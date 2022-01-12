Экс-вратарь «Реала» рассказал об агрессивном поведении Месси

Экс-вратарь мадридского «Реала» Ежи Дудек рассказал о грубом поведении аргентинского форварда Лионеля Месси во время выступления за «Барселону». Слова Дудека передает Daily Mail.

«Он был очень обманчивым и провокационным, как и вся «Барселона» с Хосепом Гвардиолой. Я видел, как Месси говорил такие грубые вещи Пепе и Рамосу, что было сложно поверить в то, что это делал такой тихий и казалось бы хороший человек», — сказал Дудек.

Аргентинский нападающий перебрался в «Пари Сен-Жермен» в августе этого года. До этого он на протяжении 18 лет находился в системе испанской «Барселоны». После перехода в французский клуб 34-летний игрок сумел уже шесть раз отличиться за свою новую команду. Однако в чемпионате Франции на счету Месси всего один гол в одиннадцати матчах.

В Лиге чемпионов аргентинец является лучшим бомбардиром своей команды. В 1/8 финала французы встретятся с мадридским «Реалом».

Ранее экс-игрок «Барселоны» Франсиско Хосе Карраско назвал причину, по которой Месси может уйти из «ПСЖ» летом.