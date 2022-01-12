Гранат: со Смоловым «Динамо» будет бороться за чемпионство

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат высказался о вероятном переходе форварда «Локомотива» Федора Смолова в «Динамо». Слова Граната передает «РБ Спорт».

«Смолов – это усиление для любого клуба РПЛ, - отметил Гранат. - Думаю, что «Динамо» с Федором будет бороться за чемпионство, потому что он один из лучших нападающих нашей страны. Переход Смолова только положительно повлияет на Тюкавина и Грулева. Они могут многому у него научиться. Федор будет центральным бомбардиром. Играя за «Локомотив» и «Краснодар», Смолов проявил свои лучшие качества как раз на этой позиции», — сказал Гранат.

Напомним, ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о переходе нападающего с московское «Динамо». Действующее соглашение игрока сборной России с «железнодорожниками» рассчитано до лета 2022 года.

31-летний Смолов в 15 матчах чемпионата России текущего сезона отметился семью забитыми мячами.

Смолов является воспитанником столичного «Динамо». В 2007 году игрок впервые дебютировал за клуб в РПЛ.

В «Локомотив» футболист перешел в 2018 году. Вместе с красно-зелеными он стал серебряным и бронзовым призером чемпионата России, двукратным обладателем национального кубка и победителем Суперкубка России. Также он выступал за махачкалинский «Анжи», екатеринбургский «Урал», «Краснодар», нидерландский «Фейенорд» и испанскую «Сельту».

Ранее «Локомотив» убрал Смолова из заявки на сезон.