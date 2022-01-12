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Сайт НХЛ: Овечкин — форвард зависимый, ему нужно чаще подносить патроны

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Официальный сайт НХЛ

Официальный сайт НХЛ на русском языке назвал российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина виновником поражений столичной команды.

«В среднем за сезон Ови бросает 4,6 раза за игру, теперь — 3,5. То есть он снизил бросковую активность. Это связано и с тем, что не идёт игра у первого звена, потому что Овечкин — форвард зависимый, ему нужно чаще подносить патроны…» — говорится в сообщении.

9 января в матче против «Миннесоты» Овечкин отметился результативной передачей. Всего в этом сезоне на его счету их уже 27, а также 24 заброшенных шайбы. По системе гол + пас он является безоговорочным лидером своей команды. По этому показателю 36-летний россиянин третий среди всех игроков НХЛ. Первые два места принадлежат игрокам «Эдмонтона» Леону Драйзайтлю и Коннору Макдэвиду, в активе которых по 53 балла.

Овечкин занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, забросив 754 шайбы в карьере. На первом месте — Уэйн Гретцки (894 шайбы).

Ранее сообщалось, что Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона».

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