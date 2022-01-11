Задержанного казахстанского бойца Хамитова освободили в тяжелом состоянии

Казахстанского бойца Куата Хамитова, которого задержали за участие в незаконном митинге, освободили. Об этом рассказала мама бойца на YouTube-канале БАСЕ.

«Он избит, нет живого места, на лбу кость вмята в череп. Ничего не помнит. Меня спрашивает, когда и откуда пришел домой. Надо ложиться в больницу», — сказала мама спортсмена.

Протесты в Казахстане начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области. Причиной стало повышение цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицейскими и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и других населенных пунктах.

Ранее казахский боец смешанных единоборств (MMA) Куат Хамитов высказался о протестах в Казахстане.

«Алматы, ребята с Запада с народом. Мирная поддержка», — написал Хамитов в Instagram.