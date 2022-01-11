В РПЛ могут со следующего сезона изменить лимит на легионеров

В Российской премьер-лиге (РПЛ) могут со следующего сезона изменить лимит на легионеров, передает «РБ Спорт».

Сейчас рассматриваются два варианта. В первом случае клуб сможет заявить не более 12 иностранцев на сезон, а на поле смогут одновременно появиться 8 легионеров.

Второй вариант предусматривает максимум 13 легионеров в заявке без ограничения их количества на поле. Клуб будет платить налог за каждую минуту, проведенную легионером на поле.

23 августа глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что организация предложила клубам отказаться от лимита на иностранных игроков. Представители 12 из 16 клубов выступили против полной отмены лимита.

Также о вариантах изменения лимита говорил новоиспеченный президент Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц.

Ранее бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о лимите на легионеров в российском футболе.