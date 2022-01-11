Рудковская рассказала, как она познакомилась с Плющенко

Продюсер Яна Рудковская рассказала в своем Instagram о том, как она познакомилась со своим мужем Евгением Плющенко.

«15 лет как на Трафальгарской площади в Лондоне мы с Женей познакомились. Женя представлял на фестивале «Русская Зима» заявку на проведение в Сочи Олимпиады, а Дима Билан выступал там», — рассказала Рудковская.

Александр, сын Плющенко и Рудковской, родился 6 января 2013 года. Осенью 2016 года он дебютировал на страницах американского глянцевого журнала Magnificent Magazine. В 2017 году Александр стал одним из первых учеников созданной академии «Ангелы Плющенко», где в данный момент продолжает заниматься фигурным катанием.

В 2020 году у пары родился сын Арсений.

Ранее супруга Евгения Плющенко Яна Рудковская выразила мнение, что их с мужем дети не могут быть глупыми.

«Сейчас дети совершенно по-другому развиты, они как губки впитывают, все понимают. У таких родителей, как мы с Женей, по определению не могут быть глупые дети. Они и правда очень умные. Арсюша уже ходит и смотрит, что и как, все контролирует, двери открывает, замки закрывает», — сказала Рудковская.