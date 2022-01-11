Геннадий Орлов о наставнике СКА Ротенберге: он не ангел, но результат налицо

Журналист Геннадий Орлов высказался о назначении Романа Ротенберга на пост главного тренера петербургского СКА.

«Какой хоккейный городок построили, какая база. Я неоднократно туда ездил, и мне нравится, что все научно обосновано. Много сделано. О людях надо судить по делам. Конечно, Ротенберг не ангел, но результаты налицо», — сказал Орлов в эфире радио «Зенит».

Ротенберг стал 13-м главным тренером СКА в истории Континентальной хоккейной лиги. Он уже управлял командой в качестве исполняющего обязанности главного тренера в прошлом сезоне, когда Валерий Брагин находился на карантине из-за коронавируса. Брагин теперь станет помощником Ротенберга.

Роман Ротенберг — сын известного предпринимателя Бориса Ротенберга, президента футбольного клуба «Сочи». С 2011 году является вице-президентом питерского СКА. 11 декабря 2014 Ротенберг назначен первым вице-президентом Федерации хоккея России (ФХР), также он до недавнего времени являлся главой тренерского штаба национальной команды. В 2015 году вошел в состав Совета директоров КХЛ. В мае 2019-го Ротенберг закончил Высшую школу тренеров омского СибГУФК (Сибирский государственный университет физической культуры и спорта).

Ранее специальный представитель Федерации хоккея России (ФХР) по международным делам Павел Буре поздравил Романа Ротенберга с его назначением на пост главного тренера СКА.