Лесун о спортивных санкциях: каждый чемпион заслуживает гимн в свою честь

Олимпийский чемпион 2016 года по современному пятиборью Александр Лесун высказался о спортивных санкциях против России, наложенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Ограничения вынуждают российских спортсменов выступать на крупнейших международных соревнованиях без национальной символики и не дают права получать медали под звуки государственного гимна – вместо него на церемониях награждения звучит фрагмент первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Лесун посочувствовал атлетам, оказавшимся в такой ситуации.

«Во-первых, все понимают, что спортсмены все равно за Россию выступают. И понятно, что выиграл человек не из Олимпийского комитета России, а из Российской Федерации.

Но вообще, мне грустно, что они не могут почувствовать эйфории, когда стоишь на пьедестале под звуки гимна. Чайковский – это, конечно, здорово, но каждый чемпион заслуживает услышать гимн в свой честь. Спортсмен должен быть в каком-то смысле эгоистом. Вот я этим всем занимаюсь, чтобы несколько минут постоять на первом месте и послушать гимн.

Мне очень жаль, что сейчас на Олимпийских играх этого не было. Хотя во время самих соревнований это не особенно мешает, потому что ты как профессионал думаешь о том, как себя собрать и показать результат», — сказал Лесун «Газете.Ru».

Ранее Лесун, являющийся уроженцем Белоруссии, высказался о ситуации в родной стране. Он отметил, что для него это является тяжелой темой.