Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Новый «Человек-паук» стал самым кассовым фильмом Marvel в России 11:06
В Белоруссии запретили телеканал «Деда Мороза» 11:06
Проклова рассказала, что у нее «наилучший вариант инсульта» 11:06
В Латвии задержали двух человек по подозрению в сотрудничестве... 11:02
РБК: Структуры Евтушенкова хотят купить банк «Хоум Кредит» 10:58
Стали известны первые результаты вскрытия комика Боба Сагета 10:58
Минобороны продолжит вывозить граждан России из Казахстана до полного выполнения... 10:55
Назван самый популярный автомобиль на «вторичке» в России 10:54
Гарик Харламов госпитализирован с высокой температурой 10:49
Бывшая жена Кокорина рассказала о реакции сына на отсутствие отца 10:48
Бесплатная ставка 1000 р.

Лесун о спортивных санкциях: каждый чемпион заслуживает гимн в свою честь

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Reuters

Олимпийский чемпион 2016 года по современному пятиборью Александр Лесун высказался о спортивных санкциях против России, наложенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Ограничения вынуждают российских спортсменов выступать на крупнейших международных соревнованиях без национальной символики и не дают права получать медали под звуки государственного гимна – вместо него на церемониях награждения звучит фрагмент первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Лесун посочувствовал атлетам, оказавшимся в такой ситуации.

«Во-первых, все понимают, что спортсмены все равно за Россию выступают. И понятно, что выиграл человек не из Олимпийского комитета России, а из Российской Федерации.

Но вообще, мне грустно, что они не могут почувствовать эйфории, когда стоишь на пьедестале под звуки гимна. Чайковский – это, конечно, здорово, но каждый чемпион заслуживает услышать гимн в свой честь. Спортсмен должен быть в каком-то смысле эгоистом. Вот я этим всем занимаюсь, чтобы несколько минут постоять на первом месте и послушать гимн.

Мне очень жаль, что сейчас на Олимпийских играх этого не было. Хотя во время самих соревнований это не особенно мешает, потому что ты как профессионал думаешь о том, как себя собрать и показать результат», — сказал Лесун «Газете.Ru».

Ранее Лесун, являющийся уроженцем Белоруссии, высказался о ситуации в родной стране. Он отметил, что для него это является тяжелой темой.

Все новости на тему:
Хроника
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть