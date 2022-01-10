Спортдиректор «Крыльев» отреагировал на переход Сергеева в «Зенит»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал переход нападающего Ивана Сергеева в «Зенит». Его слова передает «Чемпионат».

«Ване желаю удачи. Он профессионал. Понимает, что предстоит много работы. Все зависит лишь от него самого. Продолжит прогрессировать — добьется еще больших успехов. Всегда рады видеть Ивана в Самаре. От работы с ним остались только приятные и позитивные воспоминания», — сказал Корниленко.

Сергеев начинал свою карьеру в любительском клубе из Череповца. В прошлом году форвард стал лучшим бомбардиром Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и вместе с командой завоевал путевку в высший дивизион, а также добрался до финала Кубка России. В нынешнем сезоне на счету 26-летнего россиянина шесть голов в 18 матчах Российской премьер-лиги. В ноябре 2021 года был впервые вызван в национальную сборную России, но на поле пока не выходил.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость россиянина составляет €2,3 млн.

Ранее комментатор Геннадий Орлов высказался о переходе в «Зенит» Ивана Сергеева.