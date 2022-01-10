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Новый форвард «Спартака» прибыл в Москву

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Новоиспеченный форвард «Спартака» Шамар Николсон прилетел в Москву. Об этом футболист рассказал в историях своего Instagram.

Контракт с форвардом рассчитан до 30 июня 2026 года. 24-летний игрок присоединится к столичному клубу на первом январском сборе.

Николсон начинал карьеру на родине в клубе «Бойз Таун», в 2017 году перешел в словенский «Домжале», а в 2019-м — в «Шарлеруа». В текущем сезоне нападающий провел за бельгийцев 18 матчей, в которых отметился 13 голами и пятью результативными передачами.

За национальную команду футболист сыграл в 29 матчах, забил десять мячей и сделал шесть результативных передач.

После 18 туров «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в активе 23 очка. В следующем туре красно-белые на своем поле сразятся с ЦСКА.

Ранее бывший защитник московского «Спартак» и сборной СССР Евгений Ловчев заявил, что приобретения красно-белых не соответствуют задачам, которые стоят перед столичным клубом.

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Футбол. Чемпионат России
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