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Фетисов о решении КХЛ продолжить сезон: я не понимаю этого

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Пресс-служба Государственной Думы РФ/РИА «Новости»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал решение Континентальной хоккейной лиги продолжить сезон, несмотря на участившиеся случаи заражения коронавирусом. высказался относительно решения КХЛ продолжить регулярный чемпионат на фоне ситуации с коронавирусом. Слова Фетисова передает «Чемпионат».

«Если одни играют, а вторые – нет, то где спортивный принцип? Я не понимаю это решение. Но раз решение принято, то чего обсуждать? Надеюсь, руководство лиги просчитывает все риски, связанные с Олимпиадой. Ключевые игроки тоже могут попасть в эту историю. Риски большие», – заявил Фетисов.

Напомним, что в этом месяце уже было отменено несколько матчей. Не состоялись игры «Йокерита», «Автомобилиста», СКА, «Сочи», рижского «Динамо», «Салавата Юлаева», ЦСКА, а также «Авангарда» и «Локомотива».

Регулярный чемпионат должен завершиться 1 марта.

В последнее время в клубах КХЛ увеличилось число заболевших коронавирусной инфекцией.

В декабре из-за участившихся случаев заболевания COVID-19 были перенесены несколько матчей Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ранее состоялось оперативное совещание руководства КХЛ по вопросам проведения регулярного чемпионата сезона-2021/22.

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Хоккей. КХЛ
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