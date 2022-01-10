Самедов: странно, если Роналду уйдет из «МЮ», он мог бы красиво закончить карьеру

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов высказался о слухах, касающихся возможного ухода лидера «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в «Барселону».

По его мнению, раз такие слухи появились, то ситуация в клубе не является благополучной, хотя для самого Роналду «МЮ» мог бы стать красивым финалом карьеры.

«Роналду может уйти в «Барселону»? Что ж, перейдет из одного суперклуба в другой суперклуб. Хотя это странно: он столько лет играл в «МЮ», начинал там [зарубежную карьеру]. Он мог бы провести там два-три ярких сезона и закончить, это было бы красиво. Но, видимо, раз идут такие слухи, то на это есть причины, и он действительно недоволен», — сказал Самедов «Газете.Ru».

По информации СМИ, Роналду недоволен обстановкой внутри клуба и, в частности, работой исполняющего обязанности главного тренера команды Ральфа Рангника. Он допускает свой уход из «МЮ» и решение будет зависеть от того, кто сменит Рангника на тренерском мостике.

Одним из возможных вариантов продолжения карьеры Криштиану является «Барселона». Кроме того, не исключено, что ему поступит предложение от «ПСЖ», если парижан возглавит Зинедин Зидан, ранее работавший с Роналду в «Реале».

Ранее сообщалось, что Роналду может покинуть «Манчестер Юнайтед».